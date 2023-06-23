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Общество

В Крыму сообщили о повреждении газопровода в прибрежном поселке Кореиз

Ведомости

В прибрежном поселке Кореиз к юго-западу от Ялты поврежден газопровод. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Крыма.

«Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов. На месте работают аварийные службы. Газоснабжение будет восстановлено до конца дня», – рассказал вице-премьер правительства региона Игорь Михайличенко, его слова приводит пресс-служба. Причина повреждения газопровода не сообщается.

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21 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тогда рассказал, что в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички, пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами.

Кроме того, в Крыму регулярно фиксируют атаки беспилотников. 15 июня Аксенов сообщил о девяти БПЛА, атаковавших полуостров. 4 июня Крючков рассказал о сбитом над Джанкоем (север Крыма) дроне. До этого Джанкой атаковали беспилотники 21 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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