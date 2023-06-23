В Крыму сообщили о повреждении газопровода в прибрежном поселке Кореиз
В прибрежном поселке Кореиз к юго-западу от Ялты поврежден газопровод. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Крыма.
«Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов. На месте работают аварийные службы. Газоснабжение будет восстановлено до конца дня», – рассказал вице-премьер правительства региона Игорь Михайличенко, его слова приводит пресс-служба. Причина повреждения газопровода не сообщается.
21 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тогда рассказал, что в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички, пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами.