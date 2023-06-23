В Крыму сообщили о повреждении газопровода в прибрежном поселке Кореиз

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тогда рассказал, что в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички, пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами.