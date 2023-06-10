Глава Крыма Аксенов сообщил о двух сбитых украинских ракетах
В Крыму силы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили две баллистические ракеты, которые были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2», никто не пострадал. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет», – написал глава Крыма, вновь призвав соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам.
6 июня Аксенов сообщил, что в Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава республики уточнял, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было. Инцидент произошел в восточной части полуострова.
4 июня Аксенов сообщал, что силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников и посадили средствами РЭБ еще четыре дрона. В результате происшествия в трех домах частного сектора и двух автомобилях были выбиты стекла. Помимо этого на территории частного дома обнаружили еще один невзорвавшийся беспилотник, для разминирования пришлось эвакуировать в пункт временного размещения 50 человек. В результате атаки никто не пострадал.
В начале февраля в Крыму бессрочно установили высокий («желтый») уровень террористической опасности. С октября 2022 г. в регионе действует режим среднего уровня реагирования. В начале февраля президент России Владимир Путин заявлял, что приграничные регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Как отмечал глава государства, такая задача стоит перед Минобороны РФ.