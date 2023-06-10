Глава Крыма Аксенов сообщил о двух сбитых украинских ракетах

4 июня Аксенов сообщал, что силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников и посадили средствами РЭБ еще четыре дрона. В результате происшествия в трех домах частного сектора и двух автомобилях были выбиты стекла. Помимо этого на территории частного дома обнаружили еще один невзорвавшийся беспилотник, для разминирования пришлось эвакуировать в пункт временного размещения 50 человек. В результате атаки никто не пострадал.