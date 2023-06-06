В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник
В Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет, и попросил соблюдать спокойствии и доверять проверенным источникам. Инцидент произошел в восточной части Крыма.
4 июня Аксенов сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили пять украинских беспилотников и посадили средствами РЭБ еще четыре дрона. В результате происшествия в трех домах частного сектора и двух автомобилях были выбиты стекла. Помимо этого, на территории частного дома обнаружили еще один невзорвавшийся беспилотник, для разминирования пришлось эвакуировать в пункт временного размещения 50 человек. В результате атаки никто не пострадал.
В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что в Джанкое на севере Крыма был сбит беспилотник. В начале февраля в Крыму бессрочно установили высокий («желтый») уровень террористической опасности. С октября 2022 г. в регионе действует режим среднего уровня реагирования.