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В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник

Ведомости

В Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет, и попросил соблюдать спокойствии и доверять проверенным источникам. Инцидент произошел в восточной части Крыма.

4 июня Аксенов сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили пять украинских беспилотников и посадили средствами РЭБ еще четыре дрона. В результате происшествия в трех домах частного сектора и двух автомобилях были выбиты стекла. Помимо этого, на территории частного дома обнаружили еще один невзорвавшийся беспилотник, для разминирования пришлось эвакуировать в пункт временного размещения 50 человек. В результате атаки никто не пострадал.

В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что в Джанкое на севере Крыма был сбит беспилотник. В начале февраля в Крыму бессрочно установили высокий («желтый») уровень террористической опасности. С октября 2022 г. в регионе действует режим среднего уровня реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных