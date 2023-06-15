В Крыму сообщили об атаке девяти беспилотников

10 июня Аксенов сообщил о двух сбитых украинских ракетах, которые были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2». До этого, 6 июня, глава Крыма писал, что один беспилотник был посажен системой РЭБ, а 4 июня – что системой РЭБ было заглушено четыре БПЛА, еще пять были сбиты ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал.