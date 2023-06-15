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В Крыму сообщили об атаке девяти беспилотников

Ведомости

В ночь на 15 июня над Крымом зафиксировали девять беспилотников, шесть из них были сбиты ПВО, еще три были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла», – написал он.

10 июня Аксенов сообщил о двух сбитых украинских ракетах, которые были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2». До этого, 6 июня, глава Крыма писал, что один беспилотник был посажен системой РЭБ, а 4 июня – что системой РЭБ было заглушено четыре БПЛА, еще пять были сбиты ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал.

В начале февраля в Крыму бессрочно установили высокий («желтый») уровень террористической опасности. С октября 2022 г. в регионе действует режим среднего уровня реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Белгородской области, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных