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Захарова: использование обедненного урана делает непригодной землю на Украине

Ведомости

Использование снарядов с обедненным ураном делает украинскую землю непригодной для жизни, в некоторых районах Украины уже фиксировались всплески радиационного фона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованной на сайте «Комсомольской правды» статье.

«Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется», – сказано в заявлении.

В качестве примеров Захарова привела ситуацию в Хмельницкой области, где радиационный фон повысился с 80 нанозиверт до 140. По словам Захаровой, аналогичная ситуация произошла в те же числа и на территории Польши. Впоследствии эти значения пришли в норму, но это говорит о выпадении радиоактивных осадков на землю. 

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«Судя по всему, вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами. Чтобы рекультировать эту землю, понадобится долгая и дорогостоящая процедура дезактивации», – добавила Захарова.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о том, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. 25 апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания уже направила ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Однако Лондон не знает, где Киев будет использовать эти снаряды, поскольку теперь они находятся под контролем ВСУ, подчеркнул Хиппи.

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После этого российское посольство в Великобритании выступило с заявлением, где обратилось к властям королевства с призывом «не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, «переведя стрелки» на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти «сухими из воды».

Президент России Владимир Путин предупреждал, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал поставку таких снарядов шагом к существенной эскалации ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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