Су-30 ВС России сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

22 августа над Черным морем были замечены два разведывательно-ударных беспилотника США MQ-9 Reaper и оперативно-тактический ТВ2 Bayraktar производства Турции. БПЛА вели сбор данных в районе Крымского полуострова. Чтобы пресечь нарушение госграницы России, в небо подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО. После этого беспилотники изменили направление полета и покинули районы воздушной разведки.