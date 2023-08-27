Су-30 ВС России сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем
Истребитель Су-30 Вооруженных сил (ВС) России сопроводил разведывательный беспилотник ВВС США MQ-9A Reaper над Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Изначально, как рассказали в ведомстве, средствами наблюдения была замечена приближающаяся к российской границе воздушная цель, затем экипаж поднятого Су-30 идентифицировал ее как американский разведывательный дрон.
«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В итоге российский самолет вернулся в аэродром базирования, нарушение границы допущено не было.
22 августа над Черным морем были замечены два разведывательно-ударных беспилотника США MQ-9 Reaper и оперативно-тактический ТВ2 Bayraktar производства Турции. БПЛА вели сбор данных в районе Крымского полуострова. Чтобы пресечь нарушение госграницы России, в небо подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО. После этого беспилотники изменили направление полета и покинули районы воздушной разведки.