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Су-30 ВС России сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

Ведомости

Истребитель Су-30 Вооруженных сил (ВС) России сопроводил разведывательный беспилотник ВВС США MQ-9A Reaper над Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Изначально, как рассказали в ведомстве, средствами наблюдения была замечена приближающаяся к российской границе воздушная цель, затем экипаж поднятого Су-30 идентифицировал ее как американский разведывательный дрон.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В итоге российский самолет вернулся в аэродром базирования, нарушение границы допущено не было.

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22 августа над Черным морем были замечены два разведывательно-ударных беспилотника США MQ-9 Reaper и оперативно-тактический ТВ2 Bayraktar производства Турции. БПЛА вели сбор данных в районе Крымского полуострова. Чтобы пресечь нарушение госграницы России, в небо подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО. После этого беспилотники изменили направление полета и покинули районы воздушной разведки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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