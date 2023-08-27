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Политика

В Германии призвали отремонтировать «Северный поток»

Ведомости

Подорванный трубопровод «Северный поток» нужно отремонтировать или хотя бы законсервировать в ближайшее время, иначе он может быть полностью разрушен коррозией, заявил премьер-министр Саксонии (Германия) Михаэль Кречмер изданию Wirtschaftswoche.

«Это необходимо, потому что эта инфраструктура может обеспечить наше энергоснабжение через пять или десять лет. Если не отремонтировать в ближайшее время, трубопровод будет окончательно разрушен коррозией. Он находится в международных водах и у датского побережья, поэтому доступен»», – заявил немецкий политик.

Он добавил, что «Северный поток» является одним из инструментов, который позволяет диверсифицировать поставки энергоносителей в Германию, а остановка экспорта российского газа уже привела к срыву энергоперехода, который подразумевал отказ от ядерной энергетики и угля в пользу газовой генерации.

По словам Кречмера, сейчас следует хотя бы выкачать воду из газопровода и закрыть его, чтобы он оставался в сохранности еще какое-то время.

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В ночь на 26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Затем было установлено, что трубопроводы были подорваны, уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что технические возможности для ремонта «Северных потоков» существуют, но на это понадобятся деньги и время. При этом расследование подрывов до сих пор не привело к результату, периодические западные СМИ публикуют заметки о том, что за этим могла стоять Украина – в Кремле данную версию опровергли.

Журналист Сеймур Херш утверждает, что к инциденту причастны США и Норвегия. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. Президент РФ Владимир Путин спустя несколько дней после подрыва осенью 2022 г. обвинил в произошедшем «англосаксов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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