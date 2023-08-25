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СМИ узнали об украинском следе в деле о подрыве «Северных потоков»

Ведомости

В деле о подрыве «Северных потоков» появляется все больше доказательств, что за атакой могут стоять злоумышленники, связанные с Украиной. Об этом сообщают журнал Spiegel и телеканал ZDF со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. 

По данным СМИ, выводы следователей ясно указывают на Украину. При этом официально федеральная прокуратура Германии по-прежнему продолжает расследование. 

Spiegel и ZDF отмечают, что в центре внимания следствия остается яхта «Андромеда». Источник в спецслужбах рассказал, что преступники находились на Украине до и после подрыва трубопроводов. К такому выводу следствие пришло, оценив «технические данные». Издания допускают, что следствие также располагает видеозаписями, на которых запечатлены предполагаемые исполнители.  

По информации Spiegel и ZDF, за несколько месяцев до инцидента военная разведка Нидерландов получила предупреждение о планируемом теракте. Согласно имевшимся данным, подорвать «Северные потоки» хотели шесть украинцев. Источник утверждал, что это может произойти в середине июня 2022 г. во время учений НАТО в Балтийском море. В этот период атаки не произошло, поэтому власти Германии не приняли дополнительных мер по защите трубопроводов, узнали немецкие СМИ. 

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13 июня нидерландские NOS и Nieuwsuur и немецкие Die Zeit и ARD опубликовали совместное расследование, в котором утверждалось, что ЦРУ США было проинформировано о планах Украины подорвать «Северные потоки» в июне 2022 г. и предостерегло Киев от этого шага. По данным The Wall Street Journal, ЦРУ полагало, что Киев отказался от планов организовать диверсию после предупреждения.

Впервые о причастности «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках» в марте сообщила The New York Times. Тогда же Die Zeit заявила, что в диверсии могло быть задействовано украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. Кремль усомнился в этих данных и назвал сообщения «скоординированным вбросом».

При этом журналист Сеймур Херш утверждает, что к инциденту причастны США и Норвегия. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. Президент РФ Владимир Путин спустя несколько дней после подрыва осенью 2022 г. обвинил в произошедшем «англосаксов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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