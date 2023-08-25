СМИ узнали об украинском следе в деле о подрыве «Северных потоков»

По информации Spiegel и ZDF, за несколько месяцев до инцидента военная разведка Нидерландов получила предупреждение о планируемом теракте. Согласно имевшимся данным, подорвать «Северные потоки» хотели шесть украинцев. Источник утверждал, что это может произойти в середине июня 2022 г. во время учений НАТО в Балтийском море. В этот период атаки не произошло, поэтому власти Германии не приняли дополнительных мер по защите трубопроводов, узнали немецкие СМИ.