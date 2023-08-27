Белоруссия рассчитывает на скорое рассмотрение заявки на вступление в БРИКС

«Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС, со странами-партнерами мы получили четкие заявления, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена», – сказал он