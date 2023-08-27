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Белоруссия рассчитывает на скорое рассмотрение заявки на вступление в БРИКС

Ведомости

Белоруссия рассчитывает, что ее заявка на присоединение к БРИКС будет рассмотрена в приоритетном порядке, заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник в эфире программы «Контуры» на ОНТ.

«Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС, со странами-партнерами мы получили четкие заявления, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена», – сказал он

Алейник добавил, что в рамках БРИКС Минск намерен способствовать продвижению работы над вопросом устойчивого экономического развития, также Белоруссия выступает за создание более справедливых международных платежных систем.

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Кроме того, Белоруссия предлагает провести совместный саммит представителей БРИКС, ШОС, ЕАЭС. «Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран», – добавил Алейник.

Ранее в августе по итогам саммита БРИКС в ЮАР официальные приглашения на вступление в блок получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Белоруссия такое приглашение не получила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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