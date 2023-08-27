Белоруссия рассчитывает на скорое рассмотрение заявки на вступление в БРИКС
Белоруссия рассчитывает, что ее заявка на присоединение к БРИКС будет рассмотрена в приоритетном порядке, заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник в эфире программы «Контуры» на ОНТ.
«Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС, со странами-партнерами мы получили четкие заявления, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена», – сказал он
Алейник добавил, что в рамках БРИКС Минск намерен способствовать продвижению работы над вопросом устойчивого экономического развития, также Белоруссия выступает за создание более справедливых международных платежных систем.
Кроме того, Белоруссия предлагает провести совместный саммит представителей БРИКС, ШОС, ЕАЭС. «Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран», – добавил Алейник.
Ранее в августе по итогам саммита БРИКС в ЮАР официальные приглашения на вступление в блок получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Белоруссия такое приглашение не получила.