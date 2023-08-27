Зеленский выступил против перемещения боевых действий вглубь России
Украина якобы выступает против перемещения боевых действий вглубь территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналистам.
«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», – заявил он, имея в виду то, что в таком случае от Украины могут отвернуться ее союзники.
Однако российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, приграничные области часто находятся под артиллерийским и минометным обстрелом со стороны ВСУ, которые применили полученные от США кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области 26 августа. Украинские силы также часто используют беспилотники для нанесения ударов по гражданским объектам, в частности, несколько таких прилетов было в Москве. Российские власти назвали подобные атаки терроризмом.
По данным западной прессы, при реализации подобных атак Украина использует разведывательную информацию, полученную от союзников на Западе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. Активные наступательные действия на линии фронта Украина ведет с начала июня. По данным президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он привел 17 августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли уже 45 000 человек убитыми и тяжело раненными.