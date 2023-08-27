Зеленский выступил против перемещения боевых действий вглубь России

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. Активные наступательные действия на линии фронта Украина ведет с начала июня. По данным президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он привел 17 августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли уже 45 000 человек убитыми и тяжело раненными.