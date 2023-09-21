Российские миротворцы эвакуировали 5000 человек в Нагорном Карабахе

Миротворцы остаются в Нагорном Карабахе и продолжают выполнение задач, добавили в Минобороны. Россия поддерживает непрерывный контакт с Баку, Ереваном и Степанакертом, чтобы не допустить новых столкновений. Страна следит за соблюдением гуманитарных норм по отношению к мирным жителям, а также обеспечивает безопасность российского миротворческого контингента, подчеркнуло ведомство.