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Российские миротворцы эвакуировали 5000 человек в Нагорном Карабахе

Ведомости

Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5000 человек. Людей вывезли из трех опасных районов, сообщило Минобороны РФ, пишут «РИА Новости».

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около 5000 человек», – уточнили в ведомстве.

Всех эвакуированных обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, добавило Минобороны. Им оказывают медицинскую помощь.

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Миротворцы остаются в Нагорном Карабахе и продолжают выполнение задач, добавили в Минобороны. Россия поддерживает непрерывный контакт с Баку, Ереваном и Степанакертом, чтобы не допустить новых столкновений. Страна следит за соблюдением гуманитарных норм по отношению к мирным жителям, а также обеспечивает безопасность российского миротворческого контингента, подчеркнуло ведомство.

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». На следующий день в НКР сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Представители Баку и Степанакерта 21 сентября планируют провести переговоры при посредничестве руководства миротворческого контингента из РФ.

По данным омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегема Степаняна, во время военной операции Азербайджана погибли более 200 человек. Среди погибших есть российские миротворцы. Число раненых превысило 400 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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