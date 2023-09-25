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В МИДе рассказали о создании международного трибунала по военным преступлениям Киева

Ведомости

В России сейчас активно обсуждают создание международного трибунала по военным преступлениям Киева, инициатива будет реализована после выработке общей формулы проведения трибунала. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол по особым поручениям МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Трибунал обязательно будет, и власти украинского режима обязательно понесут за все ответственность — как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано», — сказал он. 

Летом 2022 г. председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил с предложением создать трибунал по преступлениям киевских властей в Донбассе и на Украине. Он предложил привлечь к его созданию союзников и единомышленников России, в частности БРИКС, СНГ и ШОС. В начале июня этого года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал о подготовке сенаторами предложений по созданию международного трибунала по Украине. 

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30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает нелегитимным такое решение. Тогда он прокомментировал сообщение МИД Франции по плану создать такой трибунал против РФ совместно с Киевом и европейскими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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