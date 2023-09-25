В МИДе рассказали о создании международного трибунала по военным преступлениям Киева
В России сейчас активно обсуждают создание международного трибунала по военным преступлениям Киева, инициатива будет реализована после выработке общей формулы проведения трибунала. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол по особым поручениям МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Трибунал обязательно будет, и власти украинского режима обязательно понесут за все ответственность — как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано», — сказал он.
Летом 2022 г. председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил с предложением создать трибунал по преступлениям киевских властей в Донбассе и на Украине. Он предложил привлечь к его созданию союзников и единомышленников России, в частности БРИКС, СНГ и ШОС. В начале июня этого года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал о подготовке сенаторами предложений по созданию международного трибунала по Украине.
30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает нелегитимным такое решение. Тогда он прокомментировал сообщение МИД Франции по плану создать такой трибунал против РФ совместно с Киевом и европейскими странами.