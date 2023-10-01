Эстония закупит у США ракеты ATACMS
США в рамках заключенного с властями Эстонии соглашения поставят республике ракетные комплексы HIMARS и ракеты большой дальности ATACMS, от которых американская армия планирует вскоре отказаться, приняв на вооружение новые ракеты. Об этом сообщает эстонский портал ERR.
Таллин подписал соглашение с США на закупку вооружения в декабре прошлого года. Поставки, как ожидается, состоятся в течение 2025 г. Эстония получит в том числе ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.
«Наш заказ конкретно включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 км», – сказал директор государственного Центра оборонных инвестиций Магнус Саар.
Портал со ссылкой на данные The Washington Post также пишет, что армия США начнет поэтапный отказ от ракет ATACMS в этом году. Американские военные уже испытали новую ударную ракету, которая, вероятно, заменит ATACMS, – высокоточную PSR, способную преодолевать расстояние до 500 км.
Весной эстонские артиллеристы впервые применили HIMARS во время учений, ракеты ATACMS в республике не запускались, отмечает ERR.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти пока не будут поставлять Украине ракеты ATACMS. Затем американский телеканал NBC сообщил, что президент Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать ВСУ небольшую партию снарядов ATACMS.
Стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.