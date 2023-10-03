МАГАТЭ заменило наблюдателей на Запорожской атомной электростанции
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело 12-ю ротацию наблюдателей в рамках своей миссии на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.
«В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде, – наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической», – отмечается в Telegram-канале ЗАЭС.
Эксперты МАГАТЭ входят в состав наблюдателей на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. В середине сентября они заявили, что воды в резервуарах станции хватит еще на несколько месяцев для охлаждения реакторов. Запасы АЭС достаточны после потери Каховского водохранилища, отметили эксперты.
В МАГАТЭ также сообщили о планах руководства Запорожской АЭС по сокращению персонала. По данным агентства, ЗАЭС уменьшит количество сотрудников до минимума из-за риска усиления боевых действий в районе станции.