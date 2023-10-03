МАГАТЭ заменило наблюдателей на Запорожской атомной электростанции

Эксперты МАГАТЭ входят в состав наблюдателей на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. В середине сентября они заявили, что воды в резервуарах станции хватит еще на несколько месяцев для охлаждения реакторов. Запасы АЭС достаточны после потери Каховского водохранилища, отметили эксперты.