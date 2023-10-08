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Премьер Израиля провел переговоры с лидерами Украины, ФРГ, Италии и Британии

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с лидерами Украины, Германии, Италии и Великобритании, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии Нетаньяху.

Израильский премьер обсудил нападения палестинской группировки ХАМАС с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо», – говорится в заявлении канцелярии.

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Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. Как заявил CNN представитель ЦАХАЛа, подполковник Ричард Хехт, на территории Газы могут находиться «десятки» заложников. 

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». В ночь на 8 октября Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Позднее власти официально заявили о переходе страны в состояние войны, а ЦАХАЛ в тот же день объявил об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом наземной военной операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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