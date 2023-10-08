Премьер Израиля провел переговоры с лидерами Украины, ФРГ, Италии и Британии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с лидерами Украины, Германии, Италии и Великобритании, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии Нетаньяху.
Израильский премьер обсудил нападения палестинской группировки ХАМАС с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
«Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо», – говорится в заявлении канцелярии.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. Как заявил CNN представитель ЦАХАЛа, подполковник Ричард Хехт, на территории Газы могут находиться «десятки» заложников.
Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». В ночь на 8 октября Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Позднее власти официально заявили о переходе страны в состояние войны, а ЦАХАЛ в тот же день объявил об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом наземной военной операции.