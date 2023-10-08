Польша эвакуирует своих граждан из Израиля военными самолетами

Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Позднее власти официально заявили о переходе страны в состояние войны, а ЦАХАЛ в тот же день объявил об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом наземной военной операции.