Польша эвакуирует своих граждан из Израиля военными самолетами
Польша отправит военные самолеты в Израиль, чтобы эвакуировать своих граждан из страны, где вторые сутки идет вооруженный конфликт после внезапного нападения на страну палестинского группировки ХАМАС. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда.
«Мы отправляем транспортные самолеты ВВС для эвакуации поляков, находящихся в настоящее время в Израиле. Солдаты нашего спецназа обеспечат защиту и безопасность погрузки на борт», – написал Дуда в соцсети X (бывшая Twitter).
Министр обороны Польши Мариуш Блащак уточнил, что Варшава направляет в Израиль два самолета C-130 Hercules для эвакуации около 200 поляков из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. При необходимости количество таких судов увеличат, поляков также могут вывезти в Грецию, чтобы затем доставить домой на транспортных самолетах Casa, пишет Reuters. Соответствующие переговоры о создании «эвакуационного моста» с Грецией сейчас идут, сказал Блащак на пресс-конференции.
«Мы можем ожидать, что эти самолеты взлетят в любой момент, прибудут в пункт назначения и заберут польских туристов, ожидающих в аэропорту», – добавил он.
По информации Reuters, польская государственная авиакомпания LOT отменила рейсы в Израиль. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила об отмене и задержке десятков рейсов в Израиль и в обратном направлении.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны.
Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Позднее власти официально заявили о переходе страны в состояние войны, а ЦАХАЛ в тот же день объявил об эвакуации всех жителей на границе с Газой как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом наземной военной операции.