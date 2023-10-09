Мечеть имени Кадырова под Иерусалимом попала под ракетный удар

Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.