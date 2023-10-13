Международный Красный Крест предупредил о последствиях эвакуации жителей Газы
Призывы Израиля к населению Газы покинуть свои дома в течение суток несовместимы с международным гуманитарным правом и могут привести к катастрофе, заявили «Ведомостям» в пресс-службе представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве.
В МККК отметили, что ничто не может оправдать нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль, но это не может оправдывать полное разрушение Газы. Организация призывает стороны конфликта не пренебрегать юридическими обязательствами относительно методов и средств ведения войны.
«Инструкции, данные израильскими властями населению города Газа немедленно покинуть свои дома, в сочетании с полной блокадой, несовместимы с международным гуманитарным правом. Это ставит под еще большую угрозу жизнь более миллиона человек в секторе Газа», – говорится в комментарии.
В МККК считают, что блокада Газы не позволит безопасно провести эвакуацию, а усилий гуманитарных организаций не хватит. «Необходимы паузы в боях, необходимо дать возможность завозить гуманитарную помощь для жителей Газы», – заявили в Красном Кресте, отметив, что население Газы не может знать, какие районы попадут под атаку в следующий раз.
Ранее 12 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться в район к югу от Вади Газа. Кроме того, жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем. Граждане смогут вернуться в свои дома после уведомления израильской армии, говорилось в заявлении.
Также представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили организацию о требовании к 1,1 млн мирных жителей Газы (всего в Газе проживают 2,3 млн человек, пишет Reuters) перебраться на юг в течение 24 часов. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий».
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек.