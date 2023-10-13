Международный Красный Крест предупредил о последствиях эвакуации жителей Газы

В МККК считают, что блокада Газы не позволит безопасно провести эвакуацию, а усилий гуманитарных организаций не хватит. «Необходимы паузы в боях, необходимо дать возможность завозить гуманитарную помощь для жителей Газы», – заявили в Красном Кресте, отметив, что население Газы не может знать, какие районы попадут под атаку в следующий раз.