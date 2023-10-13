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Политика

Международный Красный Крест предупредил о последствиях эвакуации жителей Газы

Ведомости

Призывы Израиля к населению Газы покинуть свои дома в течение суток несовместимы с международным гуманитарным правом и могут привести к катастрофе, заявили «Ведомостям» в пресс-службе представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве.

В МККК отметили, что ничто не может оправдать нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль, но это не может оправдывать полное разрушение Газы. Организация призывает стороны конфликта не пренебрегать юридическими обязательствами относительно методов и средств ведения войны.

«Инструкции, данные израильскими властями населению города Газа немедленно покинуть свои дома, в сочетании с полной блокадой, несовместимы с международным гуманитарным правом. Это ставит под еще большую угрозу жизнь более миллиона человек в секторе Газа», – говорится в комментарии.

В МККК считают, что блокада Газы не позволит безопасно провести эвакуацию, а усилий гуманитарных организаций не хватит. «Необходимы паузы в боях, необходимо дать возможность завозить гуманитарную помощь для жителей Газы», – заявили в Красном Кресте, отметив, что население Газы не может знать, какие районы попадут под атаку в следующий раз.

Ранее по теме: ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг

Ранее 12 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться в район к югу от Вади Газа. Кроме того, жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем. Граждане смогут вернуться в свои дома после уведомления израильской армии, говорилось в заявлении.

Также представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили организацию о требовании к 1,1 млн мирных жителей Газы (всего в Газе проживают 2,3 млн человек, пишет Reuters) перебраться на юг в течение 24 часов. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий».

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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