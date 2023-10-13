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Политика

МИД проработает возможность вывоза россиян из сектора Газа

Ведомости

Министерство иностранных дел России ищет возможности для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из зоны боевых действий на границе сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.

«В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий», – подчеркнула Захарова.

Она также напомнила, что Россия призывает Израиль и «Хамас» прекратить военные действия и начать переговоры. Без этого шага, по словам Захаровой, «ситуация развивается драматически».

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По данным МИД, в зоне конфликта сейчас находится около 400 россиян. Ведомство пока не может им помочь, так как попасть в сектор Газа сейчас невозможно. 

«Хамас» начал боевые действия против Израиля 7 октября. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватили заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны. 

Общее число погибших, по последним данным, составляет более 3000 человек. Сегодня, 13 октября, в палестинском минздраве сообщили о гибели около 1850 человек и более 7000 раненых, в Израиле 11 октября сообщалось о 1300 погибших, порядка 3300 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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