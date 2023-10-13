МИД проработает возможность вывоза россиян из сектора Газа
Министерство иностранных дел России ищет возможности для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из зоны боевых действий на границе сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.
«В связи с резкой эскалацией напряженности в зоне палестино-израильского конфликта МИД России прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий», – подчеркнула Захарова.
Она также напомнила, что Россия призывает Израиль и «Хамас» прекратить военные действия и начать переговоры. Без этого шага, по словам Захаровой, «ситуация развивается драматически».
По данным МИД, в зоне конфликта сейчас находится около 400 россиян. Ведомство пока не может им помочь, так как попасть в сектор Газа сейчас невозможно.
«Хамас» начал боевые действия против Израиля 7 октября. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватили заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны.
Общее число погибших, по последним данным, составляет более 3000 человек. Сегодня, 13 октября, в палестинском минздраве сообщили о гибели около 1850 человек и более 7000 раненых, в Израиле 11 октября сообщалось о 1300 погибших, порядка 3300 пострадали.