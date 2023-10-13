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Политика

МИД призвал обеспечить коридор безопасности для эвакуации россиян с Ближнего Востока

Ведомости

Москва призывает обеспечить коридор безопасности для эвакуации граждан России из зоны палестино-израильского конфликта, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Александром Бен Цви.

«С российской стороны была акцентирована исключительная важность безотлагательного решения всех вопросов, связанных с обеспечением коридора безопасности для эвакуации граждан России и других государств – членов СНГ», – говорится в сообщении МИДа по итогам переговоров.

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Как заявил израильский посол агентству ТАСС, падения ракет фиксируются и на севере Израиля. По его словам, палестинская группировка «Хамас» наносит удары из сектора Газа при помощи ракет дальнего действия. Сейчас между израильской армией и ливанской группировкой «Хезболла» на севере Израиля продолжается контрбатарейная стрельба.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной автономии Алия Зарипова ранее рассказала «Ведомостям», что ситуация в секторе Газа является катастрофической. По словам Зариповой, сейчас представительство не может помочь россиянам в Газе, поскольку попасть на территорию сектора невозможно.

«Эвакуация из анклава по-прежнему в проработке. На данный момент в списках более 700 человек, из них более 400 россиян», – отмечала Зарипова.

7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватили заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны. 

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Общее число погибших, по последним данным, составляет более 3000 человек. Сегодня, 13 октября, в палестинском минздраве сообщили о гибели около 1850 человек и более 7000 раненых, в Израиле 11 октября сообщалось о 1300 погибших, порядка 3300 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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