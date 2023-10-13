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МИД России сообщил об отсутствии данных о погибших россиянах в Газе

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил об отсутствии информации о погибших россиянах при ударах по сектору Газа, пишут «РИА Новости».

Москва продолжает поддерживать контакты с местным властями на этот счет, добавил заместитель министра.

Сейчас известно о четырех погибших гражданах России в Израиле. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов допускал, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает подтвержденные данные.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа в рамках своей операции «Железные мечи» с 7 октября после атаки «Хамаса». 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение.

Общее число погибших, по последним данным, составляет более 3000 человек. Сегодня, 13 октября, в палестинском минздраве сообщили о гибели около 1850 человек и более 7000 раненых, в Израиле 11 октября сообщалось о 1300 погибших, порядка 3300 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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