МИД России сообщил об отсутствии данных о погибших россиянах в Газе

Общее число погибших, по последним данным, составляет более 3000 человек. Сегодня, 13 октября, в палестинском минздраве сообщили о гибели около 1850 человек и более 7000 раненых, в Израиле 11 октября сообщалось о 1300 погибших, порядка 3300 пострадали.