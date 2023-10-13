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Политика

Число погибших в Палестине превысило 1800 человек

Ведомости

В Палестине в результате боевых действий погибли около 1850 человек, сообщили в палестинском минздраве.

«Сектор Газа: 1799 погибших и 6388 раненых. Западный берег: 44 погибших и более 700 раненых. Около 250 пострадавших доставлены в больницы», – говорится в сообщении.

По данным на 11 октября, жертвами нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на Израиль стали более 1300 человек, около 3300 пострадали. Число погибших израильских военных возросло до 220.

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Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа с 7 октября после атаки «Хамаса». ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», а правительство Израиля объявило о переходе страны в состояние войны. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения запасов топлива.

Сейчас известно о четырех погибших гражданах России, у которых было также гражданство Израиля. Посол России в Израиле Анатолий Викторов допускал, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает подтвержденные данные.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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