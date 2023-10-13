Число погибших в Палестине превысило 1800 человек

Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа с 7 октября после атаки «Хамаса». ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», а правительство Израиля объявило о переходе страны в состояние войны. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения запасов топлива.