Число погибших в Палестине превысило 1800 человек
В Палестине в результате боевых действий погибли около 1850 человек, сообщили в палестинском минздраве.
«Сектор Газа: 1799 погибших и 6388 раненых. Западный берег: 44 погибших и более 700 раненых. Около 250 пострадавших доставлены в больницы», – говорится в сообщении.
По данным на 11 октября, жертвами нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на Израиль стали более 1300 человек, около 3300 пострадали. Число погибших израильских военных возросло до 220.
Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа с 7 октября после атаки «Хамаса». ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», а правительство Израиля объявило о переходе страны в состояние войны. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения запасов топлива.
Сейчас известно о четырех погибших гражданах России, у которых было также гражданство Израиля. Посол России в Израиле Анатолий Викторов допускал, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает подтвержденные данные.