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В Израиле пообещали продолжать операцию в Газе до полного уничтожения «Хамас»

Ведомости

Операция в Газе будет продолжаться до тех пор, пока силы «Хамас» не будут уничтожены, однако на это потребуется время. Об этом заявил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли. Видео встречи министра с журналистами опубликовали «Известия».

«Очевидно, что я не могу ссылаться на конкретные детали, я могу сказать только одну вещь: операция не будет быстрой и займет время. И как я уже упоминал, мы не сдадимся до тех пор, пока «Хамас» не будут уничтожен – не только для нас, но и для всего цивилизованного мира», – подчеркнул Шикли.

Министр также поблагодарил за поддержку США, Францию и Великобританию.

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12 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном также говорил о победе Израиля, как о победе «сил цивилизации». При этом израильский премьер заявил, что ни одна страна не должна контактировать с «Хамасом», а делающие это должны подвергнуться санкциям.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», а в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек: с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670. 16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много россиян. 14 октября посольство РФ в Израиле сообщило о гибели 16 граждан России, восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще один израильтянин с двойным гражданством находится в списке пленных в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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