В Израиле пообещали продолжать операцию в Газе до полного уничтожения «Хамас»
Операция в Газе будет продолжаться до тех пор, пока силы «Хамас» не будут уничтожены, однако на это потребуется время. Об этом заявил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли. Видео встречи министра с журналистами опубликовали «Известия».
«Очевидно, что я не могу ссылаться на конкретные детали, я могу сказать только одну вещь: операция не будет быстрой и займет время. И как я уже упоминал, мы не сдадимся до тех пор, пока «Хамас» не будут уничтожен – не только для нас, но и для всего цивилизованного мира», – подчеркнул Шикли.
Министр также поблагодарил за поддержку США, Францию и Великобританию.
12 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном также говорил о победе Израиля, как о победе «сил цивилизации». При этом израильский премьер заявил, что ни одна страна не должна контактировать с «Хамасом», а делающие это должны подвергнуться санкциям.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», а в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек: с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670. 16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много россиян. 14 октября посольство РФ в Израиле сообщило о гибели 16 граждан России, восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще один израильтянин с двойным гражданством находится в списке пленных в секторе Газа.