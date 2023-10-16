В Израиле пообещали продолжать операцию в Газе до полного уничтожения «Хамас»

«Очевидно, что я не могу ссылаться на конкретные детали, я могу сказать только одну вещь: операция не будет быстрой и займет время. И как я уже упоминал, мы не сдадимся до тех пор, пока «Хамас» не будут уничтожен – не только для нас, но и для всего цивилизованного мира», – подчеркнул Шикли.