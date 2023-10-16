ОБСЕ раскритиковала ход избирательной кампании в Польше

15 октября, по данным экзит-поллов, ПиС набирала 36,8% голосов, что дает ей 200 мест в 460-местном сейме Польши. Ближайший соперник ПиС, оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с правоцентристами партии «Гражданская платформа», получила 31,6% голосов и 163 места в парламенте. Правоцентристская коалиция «Третий путь» и левые, возможные союзники «Гражданской платформы» в рамках коалиции, набрали 13% и 8,6% голосов соответственно (55 и 30 мандатов). Явка на выборы составила рекордные 57,54%.