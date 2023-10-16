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ОБСЕ раскритиковала ход избирательной кампании в Польше

Ведомости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковала в предварительном отчете ход выборов и избирательной кампании в Польше. Об этом сообщила польская газета Wyborcza.

По информации издания, координатор наблюдательной миссии Пиа Каума заявила, что выборы были конкурентоспособными, но правящая партия имела явное преимущество в кампании, злоупотребляя государственными ресурсами и общественными СМИ. При этом использовалась нетерпимая, ксенофобская и женоненавистническая риторика.

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Кампания по проведению референдума поддерживала кампанию правящей национал-консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), тем самым обойдя законы о финансировании избирательных кампаний, добавила она. Кроме того, польское общественное телевидение открыто поддерживало правящую партию.

15 октября, по данным экзит-поллов, ПиС набирала 36,8% голосов, что дает ей 200 мест в 460-местном сейме Польши. Ближайший соперник ПиС, оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с правоцентристами партии «Гражданская платформа», получила 31,6% голосов и 163 места в парламенте. Правоцентристская коалиция «Третий путь» и левые, возможные союзники «Гражданской платформы» в рамках коалиции, набрали 13% и 8,6% голосов соответственно (55 и 30 мандатов). Явка на выборы составила рекордные 57,54%.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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