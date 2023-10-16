Финляндия собирается ужесточить условия получения гражданства
Правительство Финляндии намерено ужесточить условия получения гражданства. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
По словам Рантанен, для получения гражданства в будущем будет необходимо восемь лет прожить на территории Финляндии (сейчас этот срок составляет пять лет). Также сократится количество дней, которые можно будет провести за границей в течение этого периода. Изменения, связанные со сроком проживания, могут быть внесены в законодательство уже следующей весной. Правительство также намерено ужесточить требования к доходам. Препятствием к получению гражданства станут различные правонарушения (сейчас – только тяжкие преступления), кроме проступков, за которые наказывают штрафами.
Кроме того, для получения гражданства необходимо будет подтвердить знание финского языка. Законопроект о введении языкового экзамена может быть внесен в парламент на весенней сессии 2025 г. Подобные тесты используются, например, в Эстонии и Дании.
Правительство планирует также ужесточить условия потери гражданства. Потерять его можно будет после предоставлении ложной информации о своей личности или тяжкого преступления, например государственной измены, предательства или терроризма.
«Идея состоит в том, чтобы измерить основные принципы финского общества, которые показывают, что человек действительно ориентирован на финское общество», — заявила Рантанен.
По статистике миграционной службы Финляндии, в 2022 г. Финляндия обработала около 10 700 заявлений на получение гражданства. Было принято 9500 положительных решений, чуть больше 1000 отрицательных, а срок действия некоторых заявок истек. Чаще всего финское гражданство получали выходцы из России – чуть более 2000 человек. Вторым по статистике был Ирак, третьим – Сомали.
Ранее требования к знанию национального языка ужесточили в Латвии. В сентябре 2022 г. латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, сокращающие срок выданных россиянам постоянных видов на жительство до 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. 14 сентября сейм одобрил поправки, продлевающие на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен. В результате те, которые не сдали или не явились по уважительной причине до 1 сентября на экзамен, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года. За этот период заявитель обязуется выучить язык и успешно сдать тест. 5 октября управление по делам гражданства и миграции Латвии направило гражданам России, которые проживают в стране, 3255 писем с информацией об истечении срока действия вида на жительство – все эти люди не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС или заявку для повторного экзамена по латышскому языку.