Финляндия собирается ужесточить условия получения гражданства

Ранее требования к знанию национального языка ужесточили в Латвии. В сентябре 2022 г. латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, сокращающие срок выданных россиянам постоянных видов на жительство до 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. 14 сентября сейм одобрил поправки, продлевающие на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен. В результате те, которые не сдали или не явились по уважительной причине до 1 сентября на экзамен, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года. За этот период заявитель обязуется выучить язык и успешно сдать тест. 5 октября управление по делам гражданства и миграции Латвии направило гражданам России, которые проживают в стране, 3255 писем с информацией об истечении срока действия вида на жительство – все эти люди не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС или заявку для повторного экзамена по латышскому языку.