Республиканец Джордан вновь не смог стать спикером палаты представителей США

Как отмечает агентство, одно из внесенных республиканцами предложений предусматривает расширение полномочий временного спикера Патрика Макгенри, что позволило бы «выиграть больше времени для Джордана». Демократы при этом, поддержка которых, видимо, будет играть решающую роль, указывает Reuters, не будут поддерживать Джордана. Их лидер Джеффрис назвал республиканца «олицетворением республиканского экстремизма и опасностью для нашей демократии».