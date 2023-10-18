США вновь ввели санкции против «Рособоронэкспорта» из-за связей с Ираном

«Рособоронэкспорт» уже и ранее неоднократно попадал в санкционный список США, в том числе и в рамках пакета санкций против Ирана. Например, в 2015 г. компания попала под ограничения в связи с подозрениями в нарушении закона США о нераспространении в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи.