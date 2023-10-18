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Политика

США вновь ввели санкции против «Рособоронэкспорта» из-за связей с Ираном

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») в связи с программой рестрикций против Ирана, следует из сообщения на сайте управления.

Также ограничения введены против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, командования военно-транспортной авиации и 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны.

«Рособоронэкспорт» уже и ранее неоднократно попадал в санкционный список США, в том числе и в рамках пакета санкций против Ирана. Например, в 2015 г. компания попала под ограничения в связи с подозрениями в нарушении закона США о нераспространении в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи.

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Согласно пресс-релизу Минфина США, OFAC сегодня ввело санкции против 11 физлиц, восьми организаций и одного судна, которые базируются Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле. Американское ведомство связывает их с программами Ирана по созданию баллистических ракет и беспилотников.

«Сегодня Госдепартамент принимает меры по дальнейшему сдерживанию дестабилизирующей деятельности Ирана, включая его укрепляющиеся отношения в военной сфере с Россией», – говорится в заявлении Госдепартамента, которое цитирует ТАСС.

Согласно документу, санкции против российских структур вводятся за возможные прямые или косвенные поставки и продажу Ирану вооружений и запчастей. «Рособоронэкспорт» до этого был включен в три различных санкционных листа. В заявлении также уточняется, что решение о введении санкций связано с истечением срока ограничений в отношении Ирана, введенных резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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