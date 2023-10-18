США вновь ввели санкции против «Рособоронэкспорта» из-за связей с Ираном
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») в связи с программой рестрикций против Ирана, следует из сообщения на сайте управления.
Также ограничения введены против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, командования военно-транспортной авиации и 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны.
«Рособоронэкспорт» уже и ранее неоднократно попадал в санкционный список США, в том числе и в рамках пакета санкций против Ирана. Например, в 2015 г. компания попала под ограничения в связи с подозрениями в нарушении закона США о нераспространении в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи.
Согласно пресс-релизу Минфина США, OFAC сегодня ввело санкции против 11 физлиц, восьми организаций и одного судна, которые базируются Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле. Американское ведомство связывает их с программами Ирана по созданию баллистических ракет и беспилотников.
«Сегодня Госдепартамент принимает меры по дальнейшему сдерживанию дестабилизирующей деятельности Ирана, включая его укрепляющиеся отношения в военной сфере с Россией», – говорится в заявлении Госдепартамента, которое цитирует ТАСС.
Согласно документу, санкции против российских структур вводятся за возможные прямые или косвенные поставки и продажу Ирану вооружений и запчастей. «Рособоронэкспорт» до этого был включен в три различных санкционных листа. В заявлении также уточняется, что решение о введении санкций связано с истечением срока ограничений в отношении Ирана, введенных резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.