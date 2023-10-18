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Политика

Херш обвинил Израиль в намерении превратить Газу в Хиросиму

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может устроить в секторе Газа ситуацию, подобную трагедии в японском городе Хиросима, но без применения ядерного оружия. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами ЦАХАЛа, пишет американский журналист Сеймур Херш.

«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – пишет Херш в своем блоге (цитата по «РИА Новости»).

Со ссылкой на собеседника он также отмечает, что Израиль намерен начать наземную операцию в секторе Газа, чтобы реализовать план премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и уничтожить всех членов палестинской группировки «Хамас».

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15 октября Херш со ссылкой на источники писал, что израильская армия хочет «сровнять с землей» Газу и территории к северу от города. В связи с этим военные планируют использовать американские управляемые авиабомбы с JDAM, известные как «противобункерные авиабомбы».

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. После обострения конфликта израильские военные регулярно наносят удары по объектам в секторе Газа, которые связывают с «Хамасом».

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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