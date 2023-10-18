Херш обвинил Израиль в намерении превратить Газу в Хиросиму
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может устроить в секторе Газа ситуацию, подобную трагедии в японском городе Хиросима, но без применения ядерного оружия. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами ЦАХАЛа, пишет американский журналист Сеймур Херш.
«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – пишет Херш в своем блоге (цитата по «РИА Новости»).
Со ссылкой на собеседника он также отмечает, что Израиль намерен начать наземную операцию в секторе Газа, чтобы реализовать план премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и уничтожить всех членов палестинской группировки «Хамас».
15 октября Херш со ссылкой на источники писал, что израильская армия хочет «сровнять с землей» Газу и территории к северу от города. В связи с этим военные планируют использовать американские управляемые авиабомбы с JDAM, известные как «противобункерные авиабомбы».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. После обострения конфликта израильские военные регулярно наносят удары по объектам в секторе Газа, которые связывают с «Хамасом».
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.