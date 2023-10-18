Великобритания призвала своих граждан воздержаться от поездок в Ливан
Министерство иностранных дел (FCDO) Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан в связи с палестино-израильским конфликтом, следует из обновленных рекомендаций ведомства.
«FCDO рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан. Если вы в настоящее время находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока доступны коммерческие варианты», – говорится в сообщении.
В министерстве предупреждают, что в случае несоблюдения рекомендаций туристическая страховка может быть аннулирована, а консульская поддержка ограничена. Также граждан Великобритании просят зарегистрировать свое присутствие в Ливане и не полагаться на FCDO, если потребуется эвакуация в чрезвычайной ситуации.
Свои рекомендации МИД объяснил конфликтом Израиля и Палестины, так как на юге Ливана на границе с Израилем продолжаются обстрелы, а обстановка может обостриться и повлиять на маршруты выезда из страны.
Ранее 18 октября Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан из-за ракетных и артиллерийский обстрелов между Израилем и ливанской группировкой «Хезболлой».
16 октября посол РФ в Ливане Александр Рудаков также призвал россиян отложить посещение республики. Он подчеркнул, что дипмиссия поддерживает контакты с проживающими в Ливане россиянами. Гражданам, опасающимся за свою безопасность, он посоветовал выехать из Ливана через аэропорт Бейрута. По словам посла, «сейчас самое время» воспользоваться этой возможностью.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия Израиля начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня Израиль объявил эвакуацию жителей 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах 2 км от границы с Ливаном.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.