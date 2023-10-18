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Политика

Великобритания призвала своих граждан воздержаться от поездок в Ливан

Ведомости

Министерство иностранных дел (FCDO) Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан в связи с палестино-израильским конфликтом, следует из обновленных рекомендаций ведомства.

«FCDO рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан. Если вы в настоящее время находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока доступны коммерческие варианты», – говорится в сообщении.

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В министерстве предупреждают, что в случае несоблюдения рекомендаций туристическая страховка может быть аннулирована, а консульская поддержка ограничена. Также граждан Великобритании просят зарегистрировать свое присутствие в Ливане и не полагаться на FCDO, если потребуется эвакуация в чрезвычайной ситуации.

Свои рекомендации МИД объяснил конфликтом Израиля и Палестины, так как на юге Ливана на границе с Израилем продолжаются обстрелы, а обстановка может обостриться и повлиять на маршруты выезда из страны.

Ранее 18 октября Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан из-за ракетных и артиллерийский обстрелов между Израилем и ливанской группировкой «Хезболлой».

Ранее по теме: В Израиле объявили об эвакуации на границе с Ливаном

16 октября посол РФ в Ливане Александр Рудаков также призвал россиян отложить посещение республики. Он подчеркнул, что дипмиссия поддерживает контакты с проживающими в Ливане россиянами. Гражданам, опасающимся за свою безопасность, он посоветовал выехать из Ливана через аэропорт Бейрута. По словам посла, «сейчас самое время» воспользоваться этой возможностью.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия Израиля начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня Израиль объявил эвакуацию жителей 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах 2 км от границы с Ливаном.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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