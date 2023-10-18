Великобритания призвала своих граждан воздержаться от поездок в Ливан

В министерстве предупреждают, что в случае несоблюдения рекомендаций туристическая страховка может быть аннулирована, а консульская поддержка ограничена. Также граждан Великобритании просят зарегистрировать свое присутствие в Ливане и не полагаться на FCDO, если потребуется эвакуация в чрезвычайной ситуации.