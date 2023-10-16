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Политика

Посольство рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан

Ведомости

Посольство России в Ливане рекомендует российским гражданам отложить посещение республики. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия 24».

«Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рудаков подчеркнул, что дипмиссия поддерживает контакты с проживающими в Ливане россиянами. Гражданам, опасающимся за свою безопасность, он посоветовал выехать из Ливана через аэропорт Бейрута. По словам посла, «сейчас самое время» воспользоваться этой возможностью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

Ранее по теме: ЦАХАЛ заявил об уничтожении пытавшейся проникнуть в Израиль из Ливана группы

В знак солидарности с палестинцами шиитская группировка «Хезболла» 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.

Ранее сегодня Израиль объявил эвакуацию жителей 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах двух км от границы с Ливаном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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