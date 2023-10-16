Посольство рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан

«Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок», – сказал он (цитата по ТАСС).