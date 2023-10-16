Посольство рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан
Посольство России в Ливане рекомендует российским гражданам отложить посещение республики. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия 24».
«Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рудаков подчеркнул, что дипмиссия поддерживает контакты с проживающими в Ливане россиянами. Гражданам, опасающимся за свою безопасность, он посоветовал выехать из Ливана через аэропорт Бейрута. По словам посла, «сейчас самое время» воспользоваться этой возможностью.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В знак солидарности с палестинцами шиитская группировка «Хезболла» 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.
Ранее сегодня Израиль объявил эвакуацию жителей 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах двух км от границы с Ливаном.