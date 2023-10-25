ФБР получила данные о преступлениях семьи Байдена от более 40 информаторов

Одно из ключевых обвинений, продолжает телеканал, касается данных о том, что семья Байдена была замешана в коррупционной схеме вокруг украинской энергетической компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден. Согласно данным информаторов, Джо, который на тот момент был вице-президентом США, и Хантер Байден заставили владельца Burisma Николая Злочевского выплатить им миллионы долларов в обмен на то, чтобы они добились отставки тогдашнего прокурора Украины Виктора Шокина, последний же вел расследование в отношении компании. Данную информацию позже подтвердил сам Шокин, при этом Украина взамен получила многомиллионные выплаты.