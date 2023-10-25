ФБР получила данные о преступлениях семьи Байдена от более 40 информаторов
Федеральное бюро расследований (ФБР) получило данные о возможных преступлениях президента США Джо Байдена, его сына Хантера и брата Джеймса от 40 конфиденциальных информаторов, однако отказывалось вести полноценное расследование, сообщает Fox News со ссылкой на сенатора-республиканца Чака Грассли.
Информаторы, по его словам, «предоставили ФБР информацию криминального характера, которая относится к Джо Байдену, Джеймсу Байдену и Хантеру Байдену», рассказал политик. Он добавил, что впоследствии данные расследовались разными территориальными подразделениями ФБР, включая офис в Сиэтле.
Однако, как пояснил Грассли, опергруппа ФБР из офиса в Вашингтоне пыталась остановить процесс получения данных от информаторов, заведомо ложно дискредитируя их данные как иностранную дезинформацию, в некоторых случаях – успешно. Такие действия привели к остановке расследования вокруг семьи президента США.
Но, несмотря на это, все же был случай, когда данные одного из информаторов были проверены несколькими прокурорами, которые сочли ее достоверной и не связанной с «российской дезинформацией», рассказал сенатор. Такие данные он получил после обращения в прокуратуру и ФБР.
«На основе информации, которую получил мой офис в течение нескольких лет от различных и надежных информаторов, похоже, что министерство юстиции и ФБР пытаются замять расследование деятельности семьи Байдена. Такие решение говорят о наличии существенной политической предвзятости при принятии решений не только на уровне генпрокурора и директора ФБР, но и рядовыми агентами и следователями. Наша республика не сможет пережить такую политическую инфекцию, вы обязаны разъяснить вашу позицию», – написал Грассли в письме.
Одно из ключевых обвинений, продолжает телеканал, касается данных о том, что семья Байдена была замешана в коррупционной схеме вокруг украинской энергетической компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден. Согласно данным информаторов, Джо, который на тот момент был вице-президентом США, и Хантер Байден заставили владельца Burisma Николая Злочевского выплатить им миллионы долларов в обмен на то, чтобы они добились отставки тогдашнего прокурора Украины Виктора Шокина, последний же вел расследование в отношении компании. Данную информацию позже подтвердил сам Шокин, при этом Украина взамен получила многомиллионные выплаты.