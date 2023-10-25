Газета
Политика

ФБР получила данные о преступлениях семьи Байдена от более 40 информаторов

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) получило данные о возможных преступлениях президента США Джо Байдена, его сына Хантера и брата Джеймса от 40 конфиденциальных информаторов, однако отказывалось вести полноценное расследование, сообщает Fox News со ссылкой на сенатора-республиканца Чака Грассли.

Информаторы, по его словам, «предоставили ФБР информацию криминального характера, которая относится к Джо Байдену, Джеймсу Байдену и Хантеру Байдену», рассказал политик. Он добавил, что впоследствии данные расследовались разными территориальными подразделениями ФБР, включая офис в Сиэтле.

Однако, как пояснил Грассли, опергруппа ФБР из офиса в Вашингтоне пыталась остановить процесс получения данных от информаторов, заведомо ложно дискредитируя их данные как иностранную дезинформацию, в некоторых случаях – успешно. Такие действия привели к остановке расследования вокруг семьи президента США.

СМИ: Белый дом начал готовиться к ответу на возможный запуск импичмента Байдена

Но, несмотря на это, все же был случай, когда данные одного из информаторов были проверены несколькими прокурорами, которые сочли ее достоверной и не связанной с «российской дезинформацией», рассказал сенатор. Такие данные он получил после обращения в прокуратуру и ФБР.

«На основе информации, которую получил мой офис в течение нескольких лет от различных и надежных информаторов, похоже, что министерство юстиции и ФБР пытаются замять расследование деятельности семьи Байдена. Такие решение говорят о наличии существенной политической предвзятости при принятии решений не только на уровне генпрокурора и директора ФБР, но и рядовыми агентами и следователями. Наша республика не сможет пережить такую политическую инфекцию, вы обязаны разъяснить вашу позицию», – написал Грассли в письме.

Одно из ключевых обвинений, продолжает телеканал, касается данных о том, что семья Байдена была замешана в коррупционной схеме вокруг украинской энергетической компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден. Согласно данным информаторов, Джо, который на тот момент был вице-президентом США, и Хантер Байден заставили владельца Burisma Николая Злочевского выплатить им миллионы долларов в обмен на то, чтобы они добились отставки тогдашнего прокурора Украины Виктора Шокина, последний же вел расследование в отношении компании. Данную информацию позже подтвердил сам Шокин, при этом Украина взамен получила многомиллионные выплаты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных