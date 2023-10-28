МАГАТЭ прокомментировало сообщения об атаке беспилотников на Курскую АЭС

«МАГАТЭ известно о сообщениях с российской стороны о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо», – говорится в сообщении.