МАГАТЭ прокомментировало сообщения об атаке беспилотников на Курскую АЭС
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно об атаке беспилотников в районе Курской АЭС. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщил ТАСС.
«МАГАТЭ известно о сообщениях с российской стороны о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо», – говорится в сообщении.
Уровень радиации на объекте не превышает установленных норм, отметили в агентстве. Информации о пострадавших также не поступало.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ 26 октября атаковали Курскую АЭС тремя беспилотниками, в результате чего были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий станции.
Представитель госкорпорации «Росатом» рассказал «Ведомостям», что украинский беспилотник попал в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) Курской АЭС. По словам представителя, атака на ХОЯТ и ее последствия не классифицируются по международной шкале ядерных событий (INES) МАГАТЭ. Отработавшее топливо в течение нескольких лет сохраняет высокую радиоактивность.