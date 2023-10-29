В Карачаево-Черкесии прошел несанкционированный митинг в поддержку Палестины

28 октября в Дагестане также прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. На место прибыли полицейские и муниципальные власти, в результате быстро удалось «исправить недоразумение», сообщил глава региона Сергей Меликов. Он заявил, что этот инцидент «не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать», а молодые люди из-за фейков чуть не нарушили закон.