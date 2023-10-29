В Карачаево-Черкесии прошел несанкционированный митинг в поддержку Палестины
В Черкесске прошел несанкционированный митинг в поддержку Палестины, в отношении 34 его участников полицейские составили протоколы об административном правонарушении, им грозят штрафы, сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике.
Пропалестинский митинг, как уточнили в полиции, состоялся 28 октября на площади Ленина в Черкесске и собрал 80 участников. Сотрудники МВД пресекли «незаконные действия собравшихся» и доставили 34 нарушителей в отдел полиции. Там в отношении демонстрантов составили административные протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 000 до 30 000 руб., говорится в сообщении ведомства. Там предупредили, что участие в несогласованных акциях влечет за собой наступление административной и уголовной ответственности.
28 октября в Дагестане также прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. На место прибыли полицейские и муниципальные власти, в результате быстро удалось «исправить недоразумение», сообщил глава региона Сергей Меликов. Он заявил, что этот инцидент «не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать», а молодые люди из-за фейков чуть не нарушили закон.