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В Карачаево-Черкесии прошел несанкционированный митинг в поддержку Палестины

Ведомости

В Черкесске прошел несанкционированный митинг в поддержку Палестины, в отношении 34 его участников полицейские составили протоколы об административном правонарушении, им грозят штрафы, сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике.

Пропалестинский митинг, как уточнили в полиции, состоялся 28 октября на площади Ленина в Черкесске и собрал 80 участников. Сотрудники МВД пресекли «незаконные действия собравшихся» и доставили 34 нарушителей в отдел полиции. Там в отношении демонстрантов составили административные протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 000 до 30 000 руб., говорится в сообщении ведомства. Там предупредили, что участие в несогласованных акциях влечет за собой наступление административной и уголовной ответственности.

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28 октября в Дагестане также прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. На место прибыли полицейские и муниципальные власти, в результате быстро удалось «исправить недоразумение», сообщил глава региона Сергей Меликов. Он заявил, что этот инцидент «не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать», а молодые люди из-за фейков чуть не нарушили закон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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