Медведев указал на разницу в митингах в поддержку Палестины и Украины
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил сравнить масштаб митингов в поддержку Палестины и проукраинские акции, опубликовав две фотографии – с многочисленного митинга в Стамбуле и одной из демонстраций в поддержку Киева, где запечатлены около десятка человек.
«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», – написал Медведев, подразумевая под «страной 404» украинское государство.
Митинг в поддержку Палестины прошел в Стамбуле накануне, 28 октября. По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, акция собрала 1,5 млн участников. Когда и где проходило малочисленное собрание в поддержку Украины, Медведев не уточнил.
После начала военной операции Израиля в секторе Газа, которая последовала за нападением боевиков «Хамаса» на еврейское государства, Медведев не раз высказывался о палестино-израильском конфликте. В частности, он говорил об усталости западных стран от Украины, в связи с чем они «с упоением» взялись за поддержку Израиля. Медведев также выразил уверенность, что наземная операция в секторе Газа, которую откладывал Израиль, все-таки состоится, и у нее будут «самые тяжкие кровавые последствия».