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Медведев указал на разницу в митингах в поддержку Палестины и Украины

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил сравнить масштаб митингов в поддержку Палестины и проукраинские акции, опубликовав две фотографии – с многочисленного митинга в Стамбуле и одной из демонстраций в поддержку Киева, где запечатлены около десятка человек.

«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», – написал Медведев, подразумевая под «страной 404» украинское государство.

Митинг в поддержку Палестины прошел в Стамбуле накануне, 28 октября. По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, акция собрала 1,5 млн участников. Когда и где проходило малочисленное собрание в поддержку Украины, Медведев не уточнил.

Ранее по теме: Эрдоган: на митинг в поддержку Палестины пришли 1,5 млн человек

После начала военной операции Израиля в секторе Газа, которая последовала за нападением боевиков «Хамаса» на еврейское государства, Медведев не раз высказывался о палестино-израильском конфликте. В частности, он говорил об усталости западных стран от Украины, в связи с чем  они «с упоением» взялись за поддержку Израиля. Медведев также выразил уверенность, что наземная операция в секторе Газа, которую откладывал Израиль, все-таки состоится, и у нее будут «самые тяжкие кровавые последствия». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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