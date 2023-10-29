Медведев указал на разницу в митингах в поддержку Палестины и Украины

После начала военной операции Израиля в секторе Газа, которая последовала за нападением боевиков «Хамаса» на еврейское государства, Медведев не раз высказывался о палестино-израильском конфликте. В частности, он говорил об усталости западных стран от Украины, в связи с чем они «с упоением» взялись за поддержку Израиля. Медведев также выразил уверенность, что наземная операция в секторе Газа, которую откладывал Израиль, все-таки состоится, и у нее будут «самые тяжкие кровавые последствия».