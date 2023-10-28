Эрдоган: на митинг в поддержку Палестины пришли 1,5 млн человек
Более 1,5 млн человек собрались на митинге в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле 28 октября. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Здесь собралось почти полтора миллиона стамбульцев. Большое спасибо», – заявил Эрдоган, прощаясь с участниками митинга (цитата по «РИА Новости»).
Турецкий лидер в ходе митинга также заявил, что республика объявит Израиль военным преступником, соответствующая работа уже ведется. Он отметил, что западные страны «даже не призывают к прекращению огня с Израилем». По мнению турецкого лидера, именно Запад несет наибольшую ответственность за «резню» в секторе Газа. Он также назвал еврейское государство «пешкой в регионе, которой можно будет пожертвовать», когда придет время.
Эрдоган ранее заявил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Он также говорил, что Турция никогда не оправдывала нападения на мирных жителей, в том числе израильских гражданских лиц. При этом, по его мнению, Израиль «совершает одно из самых жестоких нападений в истории против угнетенных в Газе». Турецкий лидер также добавил, что США и Израиль проиграют, поскольку выступают против справедливости.
7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В результате конфликта погибли около 9000 человек, большинство из которых палестинцы.