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ФСБ сообщила о задержании соучастника покушения на Олега Царева

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали соучастника покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС. 

По данным ФСБ, координатором преступления оказался 46-летний гражданин России, который проживает в Ялте. При обысках у него обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева и схемы подхода к его месту жительства и работы. Задержанный дал признательные показания.  

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение было совершено со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии. Позже факт покушения подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Крыму. Позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

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Олег Царев с 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в Донбассе. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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