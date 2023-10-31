ФСБ сообщила о задержании соучастника покушения на Олега Царева
Сотрудники ФСБ задержали соучастника покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.
По данным ФСБ, координатором преступления оказался 46-летний гражданин России, который проживает в Ялте. При обысках у него обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева и схемы подхода к его месту жительства и работы. Задержанный дал признательные показания.
О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение было совершено со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии. Позже факт покушения подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Крыму. Позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).
Олег Царев с 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в Донбассе. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.