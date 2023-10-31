Лавров: ближневосточный конфликт не должен распространиться на Сирию
Эскалация ближневосточного конфликта не должна распространяться на Сирию и другие страны региона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщила пресс-служба российского МИДа.
Лавров также отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа. Министры обсудили опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в «арену сведения геополитических счетов».
Лавров и Микдад сошлись во мнении, что кровопролитие в Газе должно немедленно прекратиться, а решение гуманитарных проблем – регулироваться политико-дипломатическими методами.
30 октября два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа. Были повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших не было.