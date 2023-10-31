Лавров: ближневосточный конфликт не должен распространиться на Сирию

Эскалация ближневосточного конфликта не должна распространяться на Сирию и другие страны региона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщила пресс-служба российского МИДа.