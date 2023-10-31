Директор ФБР не исключил возможности активизации «Хамаса» в США
Директор ФБР Крис Рэй предупредил конгресс США о том, что, согласно оценкам правоохранительных органов, атаки «Хамаса» на Израиль могут послужить стимулом для возникновения угроз, аналогичных тем, которые в прошлом исходили от ИГИЛ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в России). И хотя на данный момент для этого нет никаких предпосылок, такую возможность нужно иметь в виду, пишет CBS News.
«Здесь, в США, наша самая непосредственная озабоченность заключается в том, что воинствующие экстремисты – отдельные лица или небольшие группы – будут черпать вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершать нападения на американцев, занимающихся своей повседневной жизнью», – предупредил Рэй.
В письменных комментариях, представленных конгрессу, директор ФБР уточнил: «У нас нет информации, указывающей на то, что «Хамас» имеет намерения или возможности для проведения операций на территории США, но мы не сбрасываем со счетов такую возможность».
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.