Директор ФБР не исключил возможности активизации «Хамаса» в США

Директор ФБР Крис Рэй предупредил конгресс США о том, что, согласно оценкам правоохранительных органов, атаки «Хамаса» на Израиль могут послужить стимулом для возникновения угроз, аналогичных тем, которые в прошлом исходили от ИГИЛ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в России). И хотя на данный момент для этого нет никаких предпосылок, такую возможность нужно иметь в виду, пишет CBS News.