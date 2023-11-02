Минобороны сообщило о перехвате дронов возле Запорожской АЭС
Средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников возле Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России.
Российские силы обнаружили и перехватили БПЛА коптерного типа около 12:30 мск, уточняет ведомство. Как заявили в министерстве, Киев «продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на ЗаЭС, а также для срыва ротации сотрудников МАГАТЭ на станции.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
В августе советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Запорожская АЭС остается мишенью для ВСУ, которые ежедневно совершают не менее 10 попыток атаковать станцию дронами. По его словам, ВСУ при помощи обстрелов также пытаются выявить уязвимости в обороне ЗАЭС.
При этом сами энергоблоки надежно защищены, а вокруг уязвимых мест станции создана надежная системы защиты.