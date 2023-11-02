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Минобороны сообщило о перехвате дронов возле Запорожской АЭС

Ведомости

Средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников возле Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России.

Российские силы обнаружили и перехватили БПЛА коптерного типа около 12:30 мск, уточняет ведомство. Как заявили в министерстве, Киев «продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на ЗаЭС, а также для срыва ротации сотрудников МАГАТЭ на станции.

В МАГАТЭ сообщили о взрывах в районе Хмельницкой АЭС на Украине

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

В августе советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Запорожская АЭС остается мишенью для ВСУ, которые ежедневно совершают не менее 10 попыток атаковать станцию дронами. По его словам, ВСУ при помощи обстрелов также пытаются выявить уязвимости в обороне ЗАЭС.

При этом сами энергоблоки надежно защищены, а вокруг уязвимых мест станции создана надежная системы защиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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