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Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 31 января 2024 года

Ведомости

Министерство финансов США вновь продлило разрешение, позволяющее американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Опубликованная на сайте ведомства генеральная лицензия позволяет проводить такие операции до 31 января 2024 г.

Разрешение действует в отношении физических и юридических лиц США при условии, что подобные операции совершаются «в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ», говорится в документе. Помимо уплаты налогов и сборов американцы также могут приобретать или получать необходимые для этого разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты.

Действие лицензии не распространяется на списание средств со счетов Банка России, Фонда национального благосостояния (ФНБ) или Минфина РФ.

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Изначально минфин США выдал лицензию 2 марта 2022 г., спустя неделю после начала спецоперации России на Украине. После этого документ, действовавший до 24 июня 2022 г., продлевался несколько раз. Предыдущая версия лицензии была выпущена 10 августа и действовала до 8 ноября.

В ноябре 2022 г. минфин США разрешил физическим и юридическим лицам страны участвовать в операциях, необходимых для работы российских дипломатических представительств, выдав соответствующую лицензию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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