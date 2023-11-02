Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 31 января 2024 года
Министерство финансов США вновь продлило разрешение, позволяющее американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Опубликованная на сайте ведомства генеральная лицензия позволяет проводить такие операции до 31 января 2024 г.
Разрешение действует в отношении физических и юридических лиц США при условии, что подобные операции совершаются «в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ», говорится в документе. Помимо уплаты налогов и сборов американцы также могут приобретать или получать необходимые для этого разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты.
Действие лицензии не распространяется на списание средств со счетов Банка России, Фонда национального благосостояния (ФНБ) или Минфина РФ.
Изначально минфин США выдал лицензию 2 марта 2022 г., спустя неделю после начала спецоперации России на Украине. После этого документ, действовавший до 24 июня 2022 г., продлевался несколько раз. Предыдущая версия лицензии была выпущена 10 августа и действовала до 8 ноября.
В ноябре 2022 г. минфин США разрешил физическим и юридическим лицам страны участвовать в операциях, необходимых для работы российских дипломатических представительств, выдав соответствующую лицензию.