Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 31 января 2024 года

Разрешение действует в отношении физических и юридических лиц США при условии, что подобные операции совершаются «в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ», говорится в документе. Помимо уплаты налогов и сборов американцы также могут приобретать или получать необходимые для этого разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты.