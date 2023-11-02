Губернатор Севастополя предупредил о тренировках Черноморского флота
В центре Севастополя возможны громкие звуки, проходят учения противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки в центре города – это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО. В городе все спокойно», – написал он в Telegram.
1 ноября Развожаев сообщил, что российские военные уничтожают большое число воздушных целей в различных зонах Крыма. Он призывал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, поскольку при работе ПВО, по его словам, «основную опасность представляют осколки».
Севастополь и Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.