Газета
Политика

Латвия запретит движение автомобилей с российскими номерами с 14 февраля

Ведомости

Сейм Латвии в окончательном чтении поддержал поправки, запрещающие российским транспортным средствам участвовать в дорожном движении, если они не зарегистрированы в Латвии. Об этом сообщается на сайте латвийского парламента.

Согласно поправкам, автомобиль должен быть зарегистрирован или вывезен из Латвии не позднее 14 февраля 2024 г. Если по истечении этого срока будет обнаружено, что не зарегистрированное транспортное средство участвует в дорожном движении, оно будет конфисковано и передано Украине. За нарушение также предусмотрены штрафы.

Зарегистрированный в России автомобиль сможет передвигаться по Латвии только в том случае, если он следует транзитом. Транзит через Латвию должен быть осуществлен в течение 24 часов. Перед въездом в Латвию необходимо предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе с помощью электронных сервисов латвийской дирекции безопасности дорожного движения.

Исключение сделают для автомобилей, принадлежащих дипломатической и консульской службам. Поправки вступают в силу с 15 ноября.

Ранее по теме: Все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях

12 сентября Латвия и Литва прекратили пропускать легковые автомобили с российскими номерами. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония (сделав исключение для автобусов, мотоциклов и автомобилей дипломатов), а 15 сентября – Финляндия. Последней к ограничениям присоединилась Польша – 17 сентября. Таким образом, все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях.

Запреты на въезд российских автомобилей начали вводить после того, как 8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, указав, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ, будет расценен как запрещенный импорт.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных