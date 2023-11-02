Латвия запретит движение автомобилей с российскими номерами с 14 февраля

Согласно поправкам, автомобиль должен быть зарегистрирован или вывезен из Латвии не позднее 14 февраля 2024 г. Если по истечении этого срока будет обнаружено, что не зарегистрированное транспортное средство участвует в дорожном движении, оно будет конфисковано и передано Украине. За нарушение также предусмотрены штрафы.