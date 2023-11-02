Латвия запретит движение автомобилей с российскими номерами с 14 февраля
Сейм Латвии в окончательном чтении поддержал поправки, запрещающие российским транспортным средствам участвовать в дорожном движении, если они не зарегистрированы в Латвии. Об этом сообщается на сайте латвийского парламента.
Согласно поправкам, автомобиль должен быть зарегистрирован или вывезен из Латвии не позднее 14 февраля 2024 г. Если по истечении этого срока будет обнаружено, что не зарегистрированное транспортное средство участвует в дорожном движении, оно будет конфисковано и передано Украине. За нарушение также предусмотрены штрафы.
Зарегистрированный в России автомобиль сможет передвигаться по Латвии только в том случае, если он следует транзитом. Транзит через Латвию должен быть осуществлен в течение 24 часов. Перед въездом в Латвию необходимо предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе с помощью электронных сервисов латвийской дирекции безопасности дорожного движения.
Исключение сделают для автомобилей, принадлежащих дипломатической и консульской службам. Поправки вступают в силу с 15 ноября.
12 сентября Латвия и Литва прекратили пропускать легковые автомобили с российскими номерами. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония (сделав исключение для автобусов, мотоциклов и автомобилей дипломатов), а 15 сентября – Финляндия. Последней к ограничениям присоединилась Польша – 17 сентября. Таким образом, все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях.
Запреты на въезд российских автомобилей начали вводить после того, как 8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, указав, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ, будет расценен как запрещенный импорт.