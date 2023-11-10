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Посол назвал обвинения Парижа по инциденту со звездами Давида возмутительными

Ведомости

Посол России во Франции Алексей Мешков назвал возмутительными обвинения Парижа в адрес Москвы о цифровом вмешательстве из-за распространения фотографий зданий в Париже с нанесенными на их фасады звездами Давида. Об этом он сообщил после церемонии возложения венка к памятнику бойцам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции в Первую мировую войну.

«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Мешков также добавил, что Париж не обращался к Москве за разъяснениями ситуации. Вместо этого, не дожидаясь результатов расследования, они «выступили через свой рупор» – МИД Франции. Между тем, в ходе следствия в деле появились фигуранты не российского происхождения, добавил Мешков.

8 ноября МИД Франции опубликовал заявление, в котором связал деятельность организации Recent Reliable News, распространявшей изображения зданий в Париже и пригородах с нарисованными звездами Давида, с Россией и указал на «российское цифровое вмешательство» в связи с этим. При этом МИД Франции отметил, что следствие по этому делу продолжается.

Несколько звезд Давида на зданиях в Париже появилось 27 октября. Телеканал BFMTV сообщил, что один из причастных к нанесению изображений задержан, он оказался гражданином Молдавии. Мужчина признался в содеянном и отметил, что таким образом хотел поддержать пострадавших евреев после нападения на Израиль палестинской организации «Хамас».

После этого, 31 октября, в нескольких округах Парижа было обнаружено еще около 60 звезд Давида. Сейчас полиция занимается поиском лиц, которые нарисовали их на фасадах. По информации BFMTV, они уже покинули Францию.

Звезда Давида считается символом иудаизма с XIX в., в 1948 г. флаг с этим символом был утвержден в качестве официального флага Израиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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