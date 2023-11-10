Посол назвал обвинения Парижа по инциденту со звездами Давида возмутительными

8 ноября МИД Франции опубликовал заявление, в котором связал деятельность организации Recent Reliable News, распространявшей изображения зданий в Париже и пригородах с нарисованными звездами Давида, с Россией и указал на «российское цифровое вмешательство» в связи с этим. При этом МИД Франции отметил, что следствие по этому делу продолжается.