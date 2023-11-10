Посол назвал обвинения Парижа по инциденту со звездами Давида возмутительными
Посол России во Франции Алексей Мешков назвал возмутительными обвинения Парижа в адрес Москвы о цифровом вмешательстве из-за распространения фотографий зданий в Париже с нанесенными на их фасады звездами Давида. Об этом он сообщил после церемонии возложения венка к памятнику бойцам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции в Первую мировую войну.
«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Мешков также добавил, что Париж не обращался к Москве за разъяснениями ситуации. Вместо этого, не дожидаясь результатов расследования, они «выступили через свой рупор» – МИД Франции. Между тем, в ходе следствия в деле появились фигуранты не российского происхождения, добавил Мешков.
8 ноября МИД Франции опубликовал заявление, в котором связал деятельность организации Recent Reliable News, распространявшей изображения зданий в Париже и пригородах с нарисованными звездами Давида, с Россией и указал на «российское цифровое вмешательство» в связи с этим. При этом МИД Франции отметил, что следствие по этому делу продолжается.
Несколько звезд Давида на зданиях в Париже появилось 27 октября. Телеканал BFMTV сообщил, что один из причастных к нанесению изображений задержан, он оказался гражданином Молдавии. Мужчина признался в содеянном и отметил, что таким образом хотел поддержать пострадавших евреев после нападения на Израиль палестинской организации «Хамас».
После этого, 31 октября, в нескольких округах Парижа было обнаружено еще около 60 звезд Давида. Сейчас полиция занимается поиском лиц, которые нарисовали их на фасадах. По информации BFMTV, они уже покинули Францию.
Звезда Давида считается символом иудаизма с XIX в., в 1948 г. флаг с этим символом был утвержден в качестве официального флага Израиля.