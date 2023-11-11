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Офицер рассказал о попытке бойцов ВСУ притвориться мобилизованными

Ведомости

Взятые в плен украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и подготовкой, попав в плен, притворяются мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов. Об этом он заявил в видеоролике, который распространила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство 11 ноября сообщило, что личный состав мотострелковой роты группировки войск «Днепр» под командованием Арсаланова уничтожил военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр. Тогда 11 украинских военных попали в плен, а сам Арсаланов получил ранение. 

«Это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение, все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», – сказал Арсаланов.

По его словам, военные ВСУ, чтобы не дать российским военнослужащим взять украинских в плен, вели минометный обстрел и сбрасывали гранаты и мины с беспилотников. Обстановка на херсонском направлении сейчас напряженная, но российские подразделения не дают противнику закрепиться на левом берегу Днепра, добавил Арсаланов.

Минобороны ранее в ноябре сообщало о срыве попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Тогда, по данным ведомства, потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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