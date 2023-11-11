Офицер рассказал о попытке бойцов ВСУ притвориться мобилизованными
Взятые в плен украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и подготовкой, попав в плен, притворяются мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов. Об этом он заявил в видеоролике, который распространила пресс-служба Минобороны РФ.
Ведомство 11 ноября сообщило, что личный состав мотострелковой роты группировки войск «Днепр» под командованием Арсаланова уничтожил военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр. Тогда 11 украинских военных попали в плен, а сам Арсаланов получил ранение.
«Это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение, все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», – сказал Арсаланов.
По его словам, военные ВСУ, чтобы не дать российским военнослужащим взять украинских в плен, вели минометный обстрел и сбрасывали гранаты и мины с беспилотников. Обстановка на херсонском направлении сейчас напряженная, но российские подразделения не дают противнику закрепиться на левом берегу Днепра, добавил Арсаланов.
Минобороны ранее в ноябре сообщало о срыве попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Тогда, по данным ведомства, потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными.