Офицер рассказал о попытке бойцов ВСУ притвориться мобилизованными

«Это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение, все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», – сказал Арсаланов.