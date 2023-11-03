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ВС России за неделю нанесли 15 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

Ведомости

С 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружений ВСУ и пунктам временной дисклокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства дронов и безэкипажных катеров, а также группы иностранных наемников, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, за прошедшую неделю российские военные отразили 24 атаки ВСУ на Купянском направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника превысили 755 военнослужащих. Также были уничтожены семь танков, восемь боевых бронированных машин и другая техника ВСУ. На Краснолиманском направлении ВС РФ отбили в общей сложности 20 атак ВСУ. В результате украинская армия потеряла более 920 военнослужащих. Также были уничтожены три танка, 14 боевых бронированных машин и др.

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

На Донецком направлении было отражено шесть атак, на Южнодонецком – четыре, на Запорожском – восемь. В общей сложности за неделю потери противника на этих направлениях превысили 3200 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. Также были подбиты 18 танков и уничтожено 59 боевых бронированных машин. На Херсонском направлении ВС РФ сорвали попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Тут потери ВСУ составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными.

За неделю в зоне спецоперации было уничтожено 10 самолетов и один вертолет ВСУ. Кроме того, средства ПВО перехватили четыре ракеты ATACMS, три авиабомбы JDAM, три ракеты HARM и 51 снаряд HIMARS. В общей сложности были сбиты 274 украинских дрона.

Как отмечает военное ведомство, за обозначенный период в плен российским войскам сдались 28 украинских военнослужащих.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, более 8500 беспилотников, свыше 13 100 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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