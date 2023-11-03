ВС России за неделю нанесли 15 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

Кроме того, за прошедшую неделю российские военные отразили 24 атаки ВСУ на Купянском направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника превысили 755 военнослужащих. Также были уничтожены семь танков, восемь боевых бронированных машин и другая техника ВСУ. На Краснолиманском направлении ВС РФ отбили в общей сложности 20 атак ВСУ. В результате украинская армия потеряла более 920 военнослужащих. Также были уничтожены три танка, 14 боевых бронированных машин и др.