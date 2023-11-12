Самолет ВВС США потерпел крушение и упал в Средиземное море
Самолет Военно-воздушных сил США потерпел крушение во время учений и упал в Средиземное море, сообщило Европейское командование Соединенных Штатов (USEUCOM).
В сообщении сказано, что инцидент произошел 10 ноября, его причины выясняются. Но командование заверяет, что полет был тренировочным и «никаких признаков враждебной активности нет». «Из уважения к пострадавшим семьям», информация о возможных жертвах крушения не разглашается.
28 октября USEUCOM сообщало, что в Средиземном море находятся авианосные ударные группы «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр» для «поддержки Израиля и сдерживания агрессии во всем регионе».
Эти группы также проводили трехдневные учения при участии USS Mount Whitney (LCC 20) – корабля управления и контроля Шестого флота США – и фрегатов ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F 591) и ITS Carlo Margottini (F 592). В учениях были задействованы 11 000 американских военнослужащих.