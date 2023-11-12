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Самолет ВВС США потерпел крушение и упал в Средиземное море

Ведомости

Самолет Военно-воздушных сил США потерпел крушение во время учений и упал в Средиземное море, сообщило Европейское командование Соединенных Штатов (USEUCOM).

В сообщении сказано, что инцидент произошел 10 ноября, его причины выясняются. Но командование заверяет, что полет был тренировочным и «никаких признаков враждебной активности нет». «Из уважения к пострадавшим семьям», информация о возможных жертвах крушения не разглашается.

28 октября USEUCOM сообщало, что в Средиземном море находятся авианосные ударные группы «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр» для «поддержки Израиля и сдерживания агрессии во всем регионе».

Эти группы также проводили трехдневные учения при участии USS Mount Whitney (LCC 20) – корабля управления и контроля Шестого флота США – и фрегатов ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F 591) и ITS Carlo Margottini (F 592). В учениях были задействованы 11 000 американских военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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