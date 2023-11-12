Самолет ВВС США потерпел крушение и упал в Средиземное море

В сообщении сказано, что инцидент произошел 10 ноября, его причины выясняются. Но командование заверяет, что полет был тренировочным и «никаких признаков враждебной активности нет». «Из уважения к пострадавшим семьям», информация о возможных жертвах крушения не разглашается.