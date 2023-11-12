«Хамас» приостановит переговоры о заложниках из-за ситуации с больницей «Аш-Шифа»
Палестинская группировка «Хамас» приостанавливает переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, пишет The Juresalem Post.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные помогут перевести пациентов из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, поскольку вблизи учреждения идут боевые действия. По версии Израиля, медицинское учреждение используется группировкой «Хамас» в качестве центральной оперативной базы c сетью тоннелей и командных пунктов под ним.
По словам Хагари, в больнице нет «никакой осады», а восточная ее часть открыта для безопасного прохода жителей Газы. Кроме того, израильская армия разрешает пациентам и персоналу больниц Газы, а также всем некомбатантам на севере Газы эвакуироваться на юг.
11 ноября организация «Врачи за права человека в Израиле» сообщила о смерти двух недоношенных детей больнице из-за отключения электроэнергии на фоне бомбардировок, пишет также The Times of Israel. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на фоне обстрелов связь с больницей была потеряна.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как передают СМИ, заявил, что израильские власти предложили топливо больнице, но боевики отказались его получить.