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«Хамас» приостановит переговоры о заложниках из-за ситуации с больницей «Аш-Шифа»

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» приостанавливает переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, пишет The Juresalem Post.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные помогут перевести пациентов из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, поскольку вблизи учреждения идут боевые действия. По версии Израиля, медицинское учреждение используется группировкой «Хамас» в качестве центральной оперативной базы c сетью тоннелей и командных пунктов под ним.

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По словам Хагари, в больнице нет «никакой осады», а восточная ее часть открыта для безопасного прохода жителей Газы. Кроме того, израильская армия разрешает пациентам и персоналу больниц Газы, а также всем некомбатантам на севере Газы эвакуироваться на юг.

11 ноября организация «Врачи за права человека в Израиле» сообщила о смерти двух недоношенных детей больнице из-за отключения электроэнергии на фоне бомбардировок, пишет также The Times of Israel. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на фоне обстрелов связь с больницей была потеряна.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как передают СМИ, заявил, что израильские власти предложили топливо больнице, но боевики отказались его получить.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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