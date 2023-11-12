«Хамас» приостановит переговоры о заложниках из-за ситуации с больницей «Аш-Шифа»

По словам Хагари, в больнице нет «никакой осады», а восточная ее часть открыта для безопасного прохода жителей Газы. Кроме того, израильская армия разрешает пациентам и персоналу больниц Газы, а также всем некомбатантам на севере Газы эвакуироваться на юг.