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МВД Финляндии намерено закрыть КПП на границе с Россией

Ведомости

МВД Финляндии готовится к ограничению въезда через пункты пересечения на границе с Россией, вплоть до их закрытия. Об этом заявила глава ведомства Мари Рантанен, сообщает «РИА Новости». Решение власти страны объяснили потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет», – заявила Рантанен (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, власти Финляндии обсуждали с Россией проблему неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Однако желаемого для Хельсинки результата переговоры якобы не принесли. О прибытии со стороны российской границы 21 беженца с гражданствами перечисленных стран 13 ноября сообщала финская таможня. У прибывших не было виз.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Оно было заключено в 2012 г. В нем стороны договаривались о расширении дружественных связей между народами стран и развитии долгосрочного приграничного сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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