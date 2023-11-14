МВД Финляндии намерено закрыть КПП на границе с Россией
МВД Финляндии готовится к ограничению въезда через пункты пересечения на границе с Россией, вплоть до их закрытия. Об этом заявила глава ведомства Мари Рантанен, сообщает «РИА Новости». Решение власти страны объяснили потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.
«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет», – заявила Рантанен (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, власти Финляндии обсуждали с Россией проблему неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Однако желаемого для Хельсинки результата переговоры якобы не принесли. О прибытии со стороны российской границы 21 беженца с гражданствами перечисленных стран 13 ноября сообщала финская таможня. У прибывших не было виз.
20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Оно было заключено в 2012 г. В нем стороны договаривались о расширении дружественных связей между народами стран и развитии долгосрочного приграничного сотрудничества.