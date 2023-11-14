МВД Финляндии намерено закрыть КПП на границе с Россией

По словам министра, власти Финляндии обсуждали с Россией проблему неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Однако желаемого для Хельсинки результата переговоры якобы не принесли. О прибытии со стороны российской границы 21 беженца с гражданствами перечисленных стран 13 ноября сообщала финская таможня. У прибывших не было виз.