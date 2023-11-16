Минобороны: спецоперация продолжится до полного достижения целей
Спецоперации России на Украине будет продолжаться до полного достижения ее целей. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Фомин на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте.
«Специальная военная операция будет продолжена до полного достижения поставленных целей», – сказал он (цитата по ТАСС).
Фомин отметил, что Запад открыто заявляет о желании нанести России «стратегическое поражение» и ради этого покрывает «любые военные преступления Киева». Он подчеркнул, что «поднимающий свою голову нацизм в Европе и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены».
Замглавы Минобороны также возложил на США и их союзников ответственность за эскалацию конфликта на Украине. По его словам, к этому привели усилия Запада по превращению Украины «в антироссийский плацдарм».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В октябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С июня 2023 г. Киев ведет контрнаступление, в то же время российская сторона указывает на отсутствии каких-либо результатов ВСУ.
Власти ранее неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Киеву пора понять, что ему не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами». Сейчас таких предпосылок нет, в связи с чем Россия продолжает спецоперацию, отмечал он.