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Минобороны: спецоперация продолжится до полного достижения целей

Ведомости

Спецоперации России на Украине будет продолжаться до полного достижения ее целей. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Фомин на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте.

«Специальная военная операция будет продолжена до полного достижения поставленных целей», – сказал он (цитата по ТАСС).

Фомин отметил, что Запад открыто заявляет о желании нанести России «стратегическое поражение» и ради этого покрывает «любые военные преступления Киева». Он подчеркнул, что «поднимающий свою голову нацизм в Европе и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены».

Замглавы Минобороны также возложил на США и их союзников ответственность за эскалацию конфликта на Украине. По его словам, к этому привели усилия Запада по превращению Украины «в антироссийский плацдарм».

Путин назвал спецоперацию на Украине попыткой прекратить войну с 2014 года

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В октябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С июня 2023 г. Киев ведет контрнаступление, в то же время российская сторона указывает на отсутствии каких-либо результатов ВСУ.

Власти ранее неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Киеву пора понять, что ему не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами». Сейчас таких предпосылок нет, в связи с чем Россия продолжает спецоперацию, отмечал он. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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