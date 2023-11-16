Минобороны: спецоперация продолжится до полного достижения целей

Власти ранее неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Киеву пора понять, что ему не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами». Сейчас таких предпосылок нет, в связи с чем Россия продолжает спецоперацию, отмечал он.