Путин назвал спецоперацию на Украине попыткой прекратить войну с 2014 года

Путин неоднократно говорил, что Россия пытается завершить начатую еще в 2014 г. войну на территории Украины. В январе глава государства заявил, что Россия не могла не отреагировать на происходящее на Украине после государственного переворота в 2014 г. По его словам, с того момента в Донбассе шли полномасштабные военные действия с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации.