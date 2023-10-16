Путин назвал спецоперацию на Украине попыткой прекратить войну с 2014 года
Проведение спецоперации на Украине – это попытка прекратить войну, которая идет там с 2014 г. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая (ЦТК).
«Я хочу напомнить, что военные действия начались на Украине не с нашей военной операции, а гораздо раньше – в 2014 г., когда западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Януковичем и оппозицией, забыли о своих гарантиях буквально через и, более того, способствовали государственному перевороту», – сказал он.
После госпереворота в 2014 г. на юго-востоке Украины были развернуты боевые действия, добавил глава государства. «Восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей. И никто на Западе не обращал на это внимания или делал вид, что не замечает», – отметил он.
Путин напомнил, что в администрации США прямо заявляли, что на эти цели было потрачено $5 млрд. В частности, действующий официальный представитель госдепа США Виктория Нуланд в апреле 2014 г. подтвердила, что начиная с 1991 г. Вашингтон выделил Киеву $5 млрд «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству».
Путин неоднократно говорил, что Россия пытается завершить начатую еще в 2014 г. войну на территории Украины. В январе глава государства заявил, что Россия не могла не отреагировать на происходящее на Украине после государственного переворота в 2014 г. По его словам, с того момента в Донбассе шли полномасштабные военные действия с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В октябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.